Еще две пензенские пенсионерки умерли от коронавируса

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Как сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина вечером 7 июля, умерли две пенсионерки 84 и 86 лет. Женщины страдали хроническими заболеваниями, однако причиной смерти для обеих стал коронавирус, осложненный пневмонией.
Таким образом, количество погибших от инфекции в регионе составило 54 человека. Чтобы снизить риски заражения, пензенцев просят соблюдать соцдистанцию, мыть руки с мылом, носить маску и избегать места массового скопления людей.