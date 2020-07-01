Еще две пензенские пенсионерки умерли от коронавируса

Пензенцам рассказали о новых пациентах, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина вечером 7 июля, умерли две пенсионерки 84 и 86 лет. Женщины страдали хроническими заболеваниями, однако причиной смерти для обеих стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Таким образом, количество погибших от инфекции в регионе составило 54 человека. Чтобы снизить риски заражения, пензенцев просят соблюдать соцдистанцию, мыть руки с мылом, носить маску и избегать места массового скопления людей.