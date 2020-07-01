В Сердобском районе на несколько дней приостановят подачу газа

Газоснабжение приостановят с 6 часов утра 22 июля до 20 часов 23 июля в Сердобском районе в следующих населенных пунктах: г. Сердобск, с. Александрово-Ростовка, с. Байка, с. Зеленовка, с. Зеленый Дол, с. Новонадеждино, с. Камзолка, с. Карповка, с. Куракино, с. Новая Студеновка, п. Октябрьский, с. Подгоренки, с. Пригородное, с. Рощино, п. Сазанье, с. Салтыково, с. Секретарка, с. Соколка, с. Софьино, ст. Тащиловка.