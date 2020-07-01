В Наровчатском районе приостановят подачу газа. Список

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» плановых ремонтно-профилактических работ будет приостановлено газоснабжение в домах жителей Наровчатского района.

Ресурс не будет поступать с 8 до 17 часов 22 июля в следующих населенных пунктах:

с. Большой Чердак, с. Вьюнки, с. Студенец, с. Мумарье, с. Орловка, с. Паны, с. Кадыковка, с. Плесковка, с. Савинки, с. Садовое, с. Суркино, с. Телешовка.

Также с 8 до 17 часов 23 июля газа не будет здесь:

с. Наровчат, с. Азарапино, д. Александровка, с. Ачасьево, с. Большая Кавендра, с. Виляйки, д. Грачевка, с. Казеевка, п. Красный Восток, с. Малая Кавендра, с. Масловка, с. Мелюковка, с. Михайлово-Тезиково, с. Новые Пичуры, п. Октябрьский, с. Потодеево, с. Рождественно-Тезиково, д. Рузвель, с. Сканово, с. Шиловка.