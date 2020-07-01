Юные пензенцы смогут поучаствовать в конкурсе интерактивных реконструкций

Работы будут оцениваться в нескольких номинациях: реконструкция с применением VR- и AR-технологий; 3D-моделирование и анимация; реконструкция в формате компьютерной игры.

У участников есть шанс выиграть 3D-принтер и набор пластика для него, сертификат на посещение мастер-классов и стильную толстовку.

«Кроме того, победители получат ценные призы и дипломы, а призеры младшей возрастной группы будут награждены путевками на Всероссийскую профильную смену по цифровым технологиям и интерактивной робототехнике», - сообщили в пресс-центре правительства области.

Подать свой проект на конкурс можно на сайте vrpatriot.ru. Работы будут приниматься до 30 сентября. Ознакомиться с конкурсной доументацией можно у организаторов.