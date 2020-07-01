Появились данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 8 июля

На сайте стопкоронавирус.рф 8 июля появилась информация о количестве зараженных Covid-19 в стране, в том числе – Пензенской области.

В регионе прирост числа больных с официально подтвержденным диагнозом составил 72 человека. Таким образом, в Пензенской области зафиксировано 5 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 4 982 пациента, умерли 54.

С начала пандемии в стране заболели 700 792 жителя, из них за последние сутки - 6 562. Всего выздоровело 472 511 пациентов, 10 667 скончалось.

Чтобы не заболеть, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.