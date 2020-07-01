Александр Калашников празднует день рождения

8 июля день рождения отмечает экс-мэр, почетный гражданин Пензы, председатель общественного совета по вопросам ЖКХ и федерации футбола региона Александр Калашников. Ему исполняется 71 год.

Сегодня Александр Серафимович принимает поздравления от близких, коллег, общественников, журналистов. Информагентство «Пенза-Пресс» присоединяется к ним и желает крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации намеченных планов.

Александр Калашников родился в селе Ленино Пензенского района, окончил инженерно-строительный институт. Он прошел трудовой путь от мастера строительного управления до замглавы администрации региона по строительству. В 1992 году стал мэром Пензы, в этой должности проработал 12 лет.

Александр Серафимович имеет почетные звания: «Почетный гражданин Пензы», «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный работник транспорта России», «Почетный железнодорожник», Почетный доктор Пензенского государственного педагогического университета, Почетный профессор Пензенского государственной архитектурно-строительной академии.

