В доме у пензенских пенсионеров пригрелась змея

«Говорят, полно гадюк на прудах развелось, это правда?» - обратился в группе с вопросом пользователь.

Одна из подписчиц прислала ролик, отметив, что происходящее на нем запечатлено в доме ее матери. Судя по кадрам, в жилище заползла змея. Пензенцы попытались избавиться от нее с помощью швабры. Насколько удачной была попытка пенсионеров выгнать непрошенного гостя – неизвестно.

Сотрудники МЧС предупреждают, что в случае обнаружения рептилии в доме следует отойти от нее на безопасное расстояние и вызвать спасателей. До их приезда желательно держать змею в поле зрения. Важно избегать резких движений, а отступая назад, делать это медленно и не поворачиваться к пресмыкающемуся спиной.

«Ни в коем случае не пытайтесь тыкать в змею палкой или шваброй: по ней рептилия может быстро добраться до руки», - подчеркивают спасатели.