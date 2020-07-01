Иван Белозерцев подал документы в облизбирком для регистрации кандидатом

Иван Белозерцев 8 июля подал документы в избирательную комиссию Пензенской области для регистрации кандидатом на выборы губернатора.

Как пояснил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин, Ивана Белозерцева выбрали представители «Единой России» на партийной конференции. Теперь он подает документы для официальной регистрации. Решение комиссия примет после их проверки. В числе бумаг – паспорт, сведения о доходах, справка с места работы, решение генсовета партии, копия диплома и так далее.

После подачи документов Иван Белозерцев поблагодарил членов избирательной комиссии за проделанную работу на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Сегодня в моей жизни - большой шаг, я подал документы на выдвижение на должность губернатора. Пять лет пролетели мгновенно», - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.