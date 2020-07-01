Пензенские рабочие приехали ремонтировать яму и сами в нее провалились. Фото

В сообществе «Пенза Новости» соцсети «ВКонтакте» подписчик поделился снимками, на которых грузовик провалился в яму.

«Напротив ТЦ «Арбат» приехали ремонтировать провалившуюся плитку и сами провалились», - отметил подписчик и прикрепил фото.

Судя по кадрам, заложником ямы стал грузовик с песком в кузове. Пост не оставил равнодушным пензенцев, которые успели пошутить над этой ситуацией.

«Это чтобы удобнее было песок высыпать», «Это определенно успех, ребят», «Хорошо, когда все хорошо заканчивается», «Это – «провались контроль», работают профессионалы», «Это прорыв», - отметили пензенцы.

Один из пользователей усомнился в том, что автомобиль провалился.

«Да где провалились-то? Борт откидной просто, песок ссыпают», - сказал Сергей.

В Пензе машины попадают в ямы нередко. Например, не так давно в ловушку угодила иномарка на ул. Карпинского, 32А, а еще один большегруз попал колесом в яму на ул. Дзержинского.