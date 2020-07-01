Пензенец не смог выпроводить гостя и убил его

В Пензе осудили 47-летнего мужчину за то, что он убил человека.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия случилась 2 апреля на ул. Докучаева. К горожанину и его сожительнице пришел сосед. Компания выпивала. Около десяти вечера хозяин комнаты попросил гостя удалиться, однако тот отказался. Мужчины начали ругаться, между ними завязалась драка. На назойливого соседа посыпались удары, от чего он упал. После пензенец схватил нож и ударил им гостя в живот.

Через два дня потерпевший скончался в больнице. Злоумышленнику назначили восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор не вступил в законную силу.