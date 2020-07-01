Пензенец купил сэндвич с ползающим «протеином»

Мужчина опубликовал фото своего перекуса в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что купил сэндвич в торговом центре в микрорайоне Тепличный. Судя по снимку, в продукте – личинка.

Пользователи в комментариях поглумились над этим случаем, отметив, что это «протеин», «дополнительное мясо», «деликатес» и «маленький банан». Некоторые предположили, что личинка выползла из пекинской капусты, потому что ее, по мнению подписчиков, плохо промыли.

«А что вы хотели? Ленивый повар. Не захотел промывать «пекинку». А в принципе, это нормальная история каждого общепита. Да и не только общепита. В домашних условиях то же самое бывает, когда плохо промыл и нашинковал», - отметил Владимир.

Также пользователи посоветовали автору поста обратиться в управление Роспотребнадзора.