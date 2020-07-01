В Пензе в День семьи, любви и верности открыли памятник Петру и Февронии

В Пензе 8 июля в День семьи, любви и верности открыли памятник Петру и Февронии Муромским, которых также принято почитать в эту дату. В церемонии приняли участие молодожены, семейнные пары, первые лица города и области, владыка Серафим.

Покров со скульптуры сняли митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, губернатор Иван Белозерцев. Владыка освятил композицию.

«Уже 13 лет отмечается этот праздник. Те, кто дорожит семейными ценностями, сейчас понимают, что это очень важно. Спасибо фонду, благодаря которому стало возможным установить памятник. Думаю, что он станет украшением храмового комплекса, в который также войдут собор, будущий дворец бракосочетания», - отметил митрополит.

«Я искренне поздравляю всех жителей региона с обретением такого символа любви и верности, как памятник Петру и Февронии. Мне кажется, его установили вовремя, потому что региону нужны новые семьи. Некоторые браки распадаются, это плохо. Когда проблемы в семье, стоит идти к храму поклониться Петру и Февронии», - сказал глава региона.

Он добавил, что близ храма также скоро появится памятник матери. Губернатор особо отметил спонсоров, благодаря которым появилась скульптура Петра и Февронии, тех, кто помогал в благоустройстве территории храмового комплекса. К словам благодарности и поздравлениям присоединился спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

В рамках церемонии открытия выступили творческие коллективы Пензы. Автор скульптуры – Константин Чернявский.