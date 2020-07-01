Автор граффити с ангелом предложил изобразить в центре Пензы великана

«В свете последних событий мы увидели, какой эффект могут оказывать уличные росписи, как они могут формировать городскую среду. Я очень хочу реализовать интерактивную роспись-фотозону для горожан. Это будет привлекательно и для гостей города, и для жителей. И я нашел для этого идеальную стену, которая находится на ул. Московской, около «Арбата». Сюжет: великан, изображенный в сказочном стиле, но при этом реалистично, склонился над людьми и пытается разобрать, что они там говорят», - обратился художник к мэру города Андрею Лузгину в Instagram.

Он отметил, что рисовать граффити готов на безвозмездной основе. На странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Февралев разместил фотопроект, который хочет воплотить. Пензенцы поддержали его идею.

«Иногда даже приятно, что кто-то тебя постоянно готов слушать. Такой психотерапевт, который всегда рядом», «Классная идея», «Великан прикольный», - написали горожане.

Свою поддержку подписчики высказали и в Instagram-аккаунте мэра, где художник оставил свой комментарий.

«Очень поддерживаем. Замечательная идея. Это будет изюминкой нашего города», «Отличная идея и ответственный исполнитель», «Это действительно интересно и красиво, а самое главное, - эстетически грамотно вписывается в пешеходную улицу нашего города», «Много где путешествовала по России, и остаются в памяти яркие картинки городов, эксклюзивные в исполнении! И города запоминаются. Чем ярче будет город, тем больше будет желания гулять, фотографироваться, делиться впечатлениями от эстетики и неповторимости мест! Великану быть!» - подчеркнули жители.

Андрей Лузгин отметил, что это - хорошая идея, и попросил художника выслать фото эскиза.

Напомним, Алексей Февралев работал над граффити-благодарностью медикам. Первый арт-объект из-за сноса здания был уничтожен, что возмутило горожан. Губернатор Иван Белозерцев пообещал разобраться в данном вопросе. Теперь новое граффити радует пензенцев на Юбилейной площади.