Covid-19. Пенза обогнала районы по количеству новых пациентов

Она отметила, что прирост заболевших за сутки составил 72 случая. Из них наибольшее количество – в Пензе, где Covid-19 подтвердился у 29 человек. Ненамного меньше пациентов - в Заречном. Здесь – 21 зараженный. Шесть положительных тестов получили жители Нижнеломовского района, по четыре – Пензенского и Бессоновского районов. Три заболевших – в Лунинском районе, два – в Земетчинском, по одному – в Мокшанском, Наровчатском и Спасском районах.

Дина Черемушкина пояснила, что среди пациентов есть дети 4, 5, 7, 9 и 15 лет, а также четырехмесячный младенец.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 49787 человек, а в лабораториях лечебной сети – 106700», - добавила пресс-секретарь.

Всего в регионе коронавирусом заболели 5558 жителей, вылечились 4982 пациента, умерли 54. Чтобы не заболеть, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать соцдистанцию.