МЧС предупреждает пензенцев о жаре и грозе

Так, в регионе обещают переменную облачность и кратковременный дождь. Синоптики не исключают и грозу. Несмотря на непогоду, в области будет жарко, столбик термометра поднимется до +36 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а при грозе она достигнет 15-17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рассылают пензенцам SMS с предупреждением о непогоде.

Спасатели напоминают, что при сильной жаре следует пить много жидкости, исключить алкоголь и проветривать помещения.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.