Работник лопатинской «скорой» обвиняется в незаконном списании 8 тонн бензина

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили, что житель села Лопатино подозревается хищении 8 тонн топлива.

Мужчина, работая на подстанции скорой помощи, совмещал должности водителя, механика и диспетчера. В его распоряжении находились пять топливных карт, предоставляющих ему право заправлять служебные автомобили.

«С 1 апреля по 31 декабря 2019 путем использования подложных путевых листов похитил с топливных карт почти 8 тыс. литров бензина марки АИ-92, списав их на неработающий автомобиль скорой медицинской помощи», - пояснили в пресс-службе.

Нанесенный медицинскому учреждению ущерб оценили в 370 тыс. рублей. Обвиняемый признал вину, дело направили на рассмотрение в Лопатинский районный суд.