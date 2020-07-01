Жители Бессоновского района могут сообщить в соцсетях сообщить власти о проблемах

Учитывая возрастающую популярность социальных сетей, увеличение охвата аудитории и количества их пользователей, а также возможность иметь обратную связь с жителями и вести с ними живой диалог, администрация Бессоновского района Пензенской области ведет официальные аккаунты на основных онлайн-платформах. Это «ВКонтакте» , «Одноклассники» , «Instagram» , «Facebook» и «Twitter» .

Здесь пользователи могут не только получить информацию о деятельности муниципалитета, ознакомиться с новостями социально-экономической, общественной и культурной жизни района, но и прокомментировать публикации, оставить свои пожелания или задать вопрос. Комментарии, вопросы, предложения, критические замечания изучаются и направляются в работу профильным специалистам администрации района, после чего в паблике размещаются компетентные ответы и разъяснения, в том числе - по факту решенных проблем и устраненных нарушений.

Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев говорит: «Официальные ответы (на бланке, с датой, номером регистрации и подписью ответственного должностного лица) на запросы заявителям приходится ждать до 30 дней. Сроки и процедура регламентированы федеральным законом, и в его рамках проводится работа с обращениями граждан всеми органами государственной власти и местного самоуправления. А ведь зачастую человеку всего лишь надо узнать, в какое ведомство обращаться, как правильно можно решить свою проблему, либо он обращает внимание муниципальных служб на конкретную проблему, в чьих полномочиях – ее решить. В этом случае соцсети и этом человеку, и муниципалитету - только в помощь».

Помимо аккаунтов в социальных сетях, работает интернет-приемная на сайте администрации Бессоновского района, куда жители всегда могут обратиться по вопросам, входящим в компетенцию органа местного самоуправления.