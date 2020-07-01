Пензенцы поучаствуют в форуме «iВолга», который пройдет в онлайн-формате

Молодежный форум (18+) Приволжского федерального округа «iВолга» пройдет в онлайн-формате в августе. От Пензенской области в мероприятии поучаствует команда из 90 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, форум пройдет с 24 по 28 августа в онлайн-формате на официальном сайте. Мероприятие объединит более 10 тыс. участников, из которых две тысячи человек станут резидентами.

Каждому из них предстоит выбрать один из четырех спецкурсов по развитию Soft Skills (гибких навыков) и одну из четырех смен: «Наша Победа», «Мой бизнес», «Территория для жизни», «Наука и цифровые технологии».

«Для участников запланировано проведение зарядок, завтраков с шеф-поваром, онлайн-концертов, иммерсивного спектакля, онлайн-квеста, мастер-классов и других мероприятий», - рассказали в министерстве.

Также в рамках «iВолги» организуют конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.