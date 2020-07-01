Канадская волчица из пензенского зоопарка отправилась в Белгород

Как сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте», трехмесячной малышке еще не дали имени.

«Пока она чувствует себя не слишком уверенно, мы не стали ее фотографировать, чтобы лишний раз не тревожить. Сначала волчица будет жить в техническом вольере, откуда волки смогут наблюдать друг за другом, затем их по очереди будут выпускать в большой вольер», - отметили сотрудники белгородского зоопарка.

Они отметили, что парой для новой обитательницы выбрали волка по имени Клайд. Работники выразили надежду на то, что животные подружатся и создадут семью.