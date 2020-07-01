В Пензе усилили полив дорог из-за жаркой погоды

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8 июля техника работает на улицах Кирова, Пушкина, Суворова, Кулакова, Советской, Карла Маркса, а также в других районах города.
«Данные мероприятия позволяют уменьшить количество пыли и помогают предотвратить деформацию асфальта, который подвергается воздействию высокой температуры», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В настоящее время на линии работает восемь единиц спецтехники. Очистка и полив дорог продолжается и в ночное время.