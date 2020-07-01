В мэрии отреагировали на жалобу об опасной яме возле мясокомбината

В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» пришел официальный ответ из мэрии по поводу опасный ямы, которая образовалась на улице Аустрина.

«Указанный провал образовался на месте прохождения ливневой канализации. В связи с необходимостью определения собственника данных сетей для последующего понуждения его к устранению провала, информация о принятых мерах будет вам сообщена дополнительно в срок до 24 июля», - говорится в ответе.

Напомним, о провале стало известно из Сети. Пензенец 21 июня записал видеозапись, по которой можно понять, что яма очень глубокая и опасная, в ней находятся трубы. Она образовалась в районе конечной остановки маршрутки №27.