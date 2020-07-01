Первый тур чемпионата по регби пройдет в Пензе

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На сайте клуба «Локомотив-Пенза» опубликован календарь чемпионата России по регби-7.
Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, в турнире «Лига Ставок – Чемпионат России по регби-7 среди мужчин» сыграют 12 команд.
Первый турнир пройдет на стадионе «Первомайский» в Пензе 5 и 6 сентября. Второй – во Владивостоке 19 и 20 сентября, третий – в Краснодаре с 31 октября по 1 ноября, четвертый - в Санкт-Петербурге или Москве 5 и 6 июня 2021 года, и последний турнир проведут в Казани 12 и 13 июня.
Играть будут следующие команды: «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «Слава» (Москва), «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Кубань» (Краснодар), «Металлург» (Новокузнецк), «Локомотив» (Пенза), «Булава» (Таганрог), ЦСКА (Москва), «Стрела» (Казань), «Застава» (Санкт-Петербург), «Владивостокские тигры» (Владивосток).
Напомним, чемпионат России по регби среди мужских команд стартовал 18 июня.
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