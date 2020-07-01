В Пензе презентовали иконостас Спасского кафедрального собора

8 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим представил жителям города иконостас Спасского кафедрального собора.

Владыка отметил, что в интерьере собора многое изменилось за последний месяц. По его словам, на сегодняшний день «сердце храма» смонтировано почти на половину, и уже можно продемонстрировать некоторые результаты. На данном этапе установлен центр иконостаса, а боковые части появятся позднее, так как некоторые иконы - процессе написания.

«Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность и признательность за то, что вы не оставляете всех нас даже в это сложное время, чтобы продолжить восстановление нашего собора, потому что 90% этого иконостаса – частные пожертвования людей. Конечно, нам хочется, чтобы это все быстрее продвигалось, но благодаря вашей поддержке мы идем очень хорошими темпами», - высказался митрополит.

Внутреннее убранство храма оценил и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он также отметил, что за пять лет строительства была проделана колоссальная работа, и поблагодарил всех за пожертвования.

«Когда заходишь в храм, который восстанавливают всем миром, по-другому себя чувствуешь. Внутри тебя – и смирение, и гордость от того, что становишься участником этого важнейшего исторического события – восстановления Спасского кафедрального собора. Когда-то он был разрушен, так случилось. Я, пользуясь очередной возможностью, благодарю владыку за огромный труд ваших сподвижников, священников […]. Осталось немного, и мы стремимся вместе с владыкой, вместе с вами к тому, чтобы уже в этом году патриарх Московский и всея Руси согласился и приехал на освящение этого собора», - высказался глава региона.

В завершении мероприятия благотворителям, пожертвовавшим деньги на восстановление собора, вручили благодарственные грамоты.