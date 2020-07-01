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08.07.2020г.
В Пензе презентовали иконостас Спасского кафедрального собора

В Пензе презентовали иконостас Спасского кафедрального собора

Ср, 08.07.20 15:39
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8 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим представил жителям города иконостас Спасского кафедрального собора.

Владыка отметил, что в интерьере собора многое изменилось за последний месяц. По его словам, на сегодняшний день «сердце храма» смонтировано почти на половину, и уже можно продемонстрировать некоторые результаты. На данном этапе установлен центр иконостаса, а боковые части появятся позднее, так как некоторые иконы - процессе написания.

«Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность и признательность за то, что вы не оставляете всех нас даже в это сложное время, чтобы продолжить восстановление нашего собора, потому что 90% этого иконостаса – частные пожертвования людей. Конечно, нам хочется, чтобы это все быстрее продвигалось, но благодаря вашей поддержке мы идем очень хорошими темпами», - высказался митрополит.

Внутреннее убранство храма оценил и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он также отметил, что за пять лет строительства была проделана колоссальная работа, и поблагодарил всех за пожертвования.

«Когда заходишь в храм, который восстанавливают всем миром, по-другому себя чувствуешь. Внутри тебя – и смирение, и гордость от того, что становишься участником этого важнейшего исторического события – восстановления Спасского кафедрального собора. Когда-то он был разрушен, так случилось. Я, пользуясь очередной возможностью, благодарю владыку за огромный труд ваших сподвижников, священников […]. Осталось немного, и мы стремимся вместе с владыкой, вместе с вами к тому, чтобы уже в этом году патриарх Московский и всея Руси согласился и приехал на освящение этого собора», - высказался глава региона.

В завершении мероприятия благотворителям, пожертвовавшим деньги на восстановление собора, вручили благодарственные грамоты.

 

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В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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