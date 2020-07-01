В Спутник переехала инклюзивная гончарная мастерская

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В деревянный дом, расположенный неподалеку от школы имени М. Ю. Лермонтова в Спутнике, переехал инклюзивный ремесленный центр «Капля Солнца».
«Мы очень рады этому событию. Это именно тот антураж, который мы всегда хотели видеть вокруг «Капли Солнца». Благодаря помощи холдинга «Термодом» мы получили площадку, на которой комфортно смогут работать наши мастера, а посещение наших мастер-классов для всех будет радостным», — рассказала автор проекта, организатор международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» Людмила Тимакова.
«Капля Солнца» — уникальный, инновационный и значимый проект. Он создает базу для социальной адаптации людей с инвалидностью. К тому же сюда на мастер-классы и экскурсии приходят дети, для здоровья которых глинотерапия пойдет на пользу. Жители Спутника смогут по достоинству оценить такое соседство.
Пока ремесленный центр «Капля Солнца» работает со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. Найти мастерскую можно во дворе дома №11 на улице Светлой в Городе Спутнике.