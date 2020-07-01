Белозерцев рассказал о своих родителях в День семьи

8 июля, в День любви, семьи и верности губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Instagram-аккаунте поделился воспоминаниями о своих родителях.

«В День семьи, любви и верности я всегда воспоминаю своих родителей. Конечно, они были лучшие. Отец – строгий, но по-настоящему справедливый, мама-добрая, любящая и очень заботливая, отдававшая себя всю нам, детям – сестрам и мне», - написал глава региона.

Он подчеркнул, что семья – это «не только любовь, это кризисы, совместное преодоление трудностей, поддержка друг друга, уважение и терпение», и призвал беречь свой брак, не думать о разводе при малейших разногласиях.

Также губернатор напомнил о том, что в этом году пензенцев будут радовать, как минимум, два новых монумента – открытый сегодня памятник благоверным Петру и Февронии Муромским, а также памятник Матери.