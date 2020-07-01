В Пензенской области – самые дешевые в ПФО морковь, молоко, хлеб и капуста

В Пензастате рассказали о том, что в регионе зафиксированы минимальные цены на ряд продуктов в Приволжском федеральном округе.

По данным мониторинга ПФО, в Пензенской области - самые дешевые в округе молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2% (62,7 рублей за литр), сахар-песок (30,44 руб.), соль поваренная пищевая (10,19 руб.).

Также в регионе – минимальные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (42,37 руб.), морковь (29,77 руб. за 1 кг), капусту белокочанную свежую (20,78 руб. за 1 кг).

Кроме того, Пензенская область занимает второе место в ПФО по потребительским ценам на кур охлажденных и мороженых, рыбу мороженую неразделанную, маргарин, жирный творог, куриные яйца и картофель.