Олег Шаляпин подал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата

Днем 8 июля в избирательную комиссию Пензенской области обратился представитель КПРФ Олег Шаляпин. Однопартийцы приняли решение, что он примет участие в выборах губернатора. В комиссию он принес документы для регистрации.

Как сообщает журналист ИА «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова, набор документов стандартный: паспорт, диплом, сведения о доходах и другие.

После проверки их подлинности и достоверности избирком примет решение, регистрировать Олега Шаляпина в качестве кандидата или нет.

«Решение принималось на областной партийной конференции. Насколько мне известно, рассматривалось несколько кандидатур от нашей партии, выбрали меня. Если они так решили, значит, они мне доверяют. Сейчас нам предстоит сбор подписей муниципальных депутатов», - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в этот же день документы в избирком подали представитель «Справедливой России» Анна Очкина и Иван Белозерцев, которого выдвинула «Единая Россия».