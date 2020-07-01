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08.07.2020г.
Олег Шаляпин подал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата

Олег Шаляпин подал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата

Ср, 08.07.20 15:55
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Днем 8 июля в избирательную комиссию Пензенской области обратился представитель КПРФ Олег Шаляпин. Однопартийцы приняли решение, что он примет участие в выборах губернатора. В комиссию он принес документы для регистрации.

Как сообщает журналист ИА «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова, набор документов стандартный: паспорт, диплом, сведения о доходах и другие.

После проверки их подлинности и достоверности избирком примет решение, регистрировать Олега Шаляпина в качестве кандидата или нет.

«Решение принималось на областной партийной конференции. Насколько мне известно, рассматривалось несколько кандидатур от нашей партии, выбрали меня. Если они так решили, значит, они мне доверяют. Сейчас нам предстоит сбор подписей муниципальных депутатов», - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в этот же день документы в избирком подали представитель «Справедливой России» Анна Очкина и Иван Белозерцев, которого выдвинула «Единая Россия».

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07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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