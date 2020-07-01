Воспитанник пензенского хоккея вернулся в «Дизель»

В пресс-службе команды отметили, что 23-летний игрок является воспитанником пензенского хоккея. Он пройдет сборы с «Дизелем», по итогам которых будет принято решение о подписании договора.

Минувший сезон хоккеист провел в составе ХК «Ростов», где отыграл 38 матчей и отдал две передачи. В послужном списке - 48 игр и 1 передача за «Дизель» в рамках ВХЛ. Кроме того, Антон Антонов был капитаном чемпионского состава «Дизелиста».