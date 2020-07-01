Кузнецова предложила ввести в школьную программу уроки семейных ценностей

Школы, гимназии, лицеи в будущем могут включить в свою программу занятия по обучению семейным ценностям. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова.

«Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. Школа должна прийти на помощь. Ресурс я вижу и в законопроекте о воспитании, внесенном президентом, и в тех шагах, которые уже сделаны», — пояснила она.

Омбудсмен рассказала, что в прошлом году было зарегистрировано 900 тысяч браков и 600 тысяч разводов. Такая тенденция не меняется в течение последних трех лет. Анна Кузнецова считает, что прививать семейные ценности надо с детства. Кроме того, нужно создать «моду на большую сплоченную семью», сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, сама Анна Кузнецова является многодетной матерью. Седьмого ребенка она родила в конце мая.