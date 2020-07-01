В Пензе жестко столкнулись легковушка и грузовик

В Железнодорожном районе Пензы произошла авария. В региональном управлении ГИБДД рассказали о случившемся.

По данным ведомства, 6 июля около 10:40 на ул. Долгорукого столкнулись Lada Vesta под управлением 34-летнего водителя и «МАЗ», за рулем которого ехал 46-летний мужчина. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.