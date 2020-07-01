День знаний для школьников проведут в новом формате

В министерстве образования Пензенской области сообщили, что формат линеек на 1 сентября обновят для защиты здоровья детей и педагогов.

В пресс-службе ведомства сослались на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, учителя, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями», – сказал он.

По словам Сергея Кравцова, в День знаний школы откроются в традиционном формате, а опыт, полученный в условиях самоизоляции, будет дополнять традиционное обучение.

«В школах 1 сентября будет проведена диагностика знаний школьников. Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты», – отметил министр.

По его словам, массовые мероприятия в школах до 1 января проводить не будут.

«Линейки будут проведены в другом формате, чтобы не допустить вспышек заболевания», – резюмировал Сергей Кравцов.