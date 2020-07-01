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09.07.2020г.
На Олимпийской аллее в Пензе появятся современные уборные

На Олимпийской аллее в Пензе появятся современные уборные

Ср, 08.07.20 20:56
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На Западной поляне в Пензе в ближайшее время собираются реализовать широкомасштабную программу благоустройства. Она затронет не только Олимпийскую аллею и близлежащие зеленые зоны, но и территорию возле бывшего дома Офицеров, детско-юношеского центра «Спутник» и улицу Мира. Детали предстоящих работ обсудили в ходе выездного совещания, которое с представителями городской власти провел глава региона.

Западная поляна - одно из самых живописных мест Пензы. Ее зеленые массивы притягивают любителей здорового образа жизни и неспешных прогулок. Для них уже проложили асфальтированные дорожки, установили скамейки и уличные фонари, оборудовали удобную парковку. Однако здесь по-прежнему не хватает туалетов - говорят гуляющие тут люди. На эту проблему внимание чиновников городской администрации обратил Иван Белозерцев.

«Там нужно сделать самый современный туалет. Надо закладывать деньги и приступать к работе», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По данным главы администрации города Пензы Андрея Лузгина сейчас в районе Олимпийской аллеи работают четыре туалета. Они установлены возле пунктов проката спортинвентаря и кафе. Еще две уборных собираются установить на этой неделе. Но этим благоустройство не ограничится. Губернатор рекомендовал силами муниципальных предприятий продолжить расчистку зеленой зоны от подлеска. Пока эта работа выполнена на треть. Новый этап преображения ждет и Учительский сквер. Сейчас разрабатывается проект его дальнейшего благоустройства.

«В 2020 года у нас будет открываться реконструированный дом офицеров, он же центр культуры на Ленинградской. Будет благоустроена территория вокруг него. Мы прорабатываем проект благоустройства вокруг детско-юношеского центра «Спутник» на Западной поляне», - рассказал Андрей Лузгин.

К созданию эскизов реконструкции общественных территорий Иван Белозерцев посоветовал привлечь молодых архитекторов, объявив среди них конкурс, а также рекомендовал городским властям не затягивать процесс разработки проектно-сметной документации на объекты благоустройства. Только в этом случае Пенза может рассчитывать на финансовую помощь из областного бюджета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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