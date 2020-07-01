На Олимпийской аллее в Пензе появятся современные уборные

На Западной поляне в Пензе в ближайшее время собираются реализовать широкомасштабную программу благоустройства. Она затронет не только Олимпийскую аллею и близлежащие зеленые зоны, но и территорию возле бывшего дома Офицеров, детско-юношеского центра «Спутник» и улицу Мира. Детали предстоящих работ обсудили в ходе выездного совещания, которое с представителями городской власти провел глава региона.

Западная поляна - одно из самых живописных мест Пензы. Ее зеленые массивы притягивают любителей здорового образа жизни и неспешных прогулок. Для них уже проложили асфальтированные дорожки, установили скамейки и уличные фонари, оборудовали удобную парковку. Однако здесь по-прежнему не хватает туалетов - говорят гуляющие тут люди. На эту проблему внимание чиновников городской администрации обратил Иван Белозерцев.

«Там нужно сделать самый современный туалет. Надо закладывать деньги и приступать к работе», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По данным главы администрации города Пензы Андрея Лузгина сейчас в районе Олимпийской аллеи работают четыре туалета. Они установлены возле пунктов проката спортинвентаря и кафе. Еще две уборных собираются установить на этой неделе. Но этим благоустройство не ограничится. Губернатор рекомендовал силами муниципальных предприятий продолжить расчистку зеленой зоны от подлеска. Пока эта работа выполнена на треть. Новый этап преображения ждет и Учительский сквер. Сейчас разрабатывается проект его дальнейшего благоустройства.

«В 2020 года у нас будет открываться реконструированный дом офицеров, он же центр культуры на Ленинградской. Будет благоустроена территория вокруг него. Мы прорабатываем проект благоустройства вокруг детско-юношеского центра «Спутник» на Западной поляне», - рассказал Андрей Лузгин.

К созданию эскизов реконструкции общественных территорий Иван Белозерцев посоветовал привлечь молодых архитекторов, объявив среди них конкурс, а также рекомендовал городским властям не затягивать процесс разработки проектно-сметной документации на объекты благоустройства. Только в этом случае Пенза может рассчитывать на финансовую помощь из областного бюджета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.