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09.07.2020г.
В Пензенской области обнаружили природную зону с уникальными растениями

В Пензенской области обнаружили природную зону с уникальными растениями

Ср, 08.07.20 21:58
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Под Пензой обнаружили уникальную природную зону с редкими растениями, занесенными в Красную книгу. Она находится недалеко от сел Колюпановка и Старая Каменка, там, где протекает река Ардым. Месту хотят присвоить официальный статус особо охраняемой территории. Однако для начала предстоит решить другой вопрос - необходимо избавиться от огромных свалок, которые встречаются там почти на каждом шагу. Местные жители превратили уникальный уголок природы в мусорный полигон.

В любом случае это редкий, особенно для наших широт, экземпляр. Астрагал - растение из семейства Бобовых. Но пока не ясно, что конкретно за вид с розово-фиолетовыми соцветиями - длинноножковый или пестрый. На данный вопрос специалисты ответят чуть позже. Уникальное растение обнаружили совершенно случайно - в ходе любительских экспедиций натуралистов. Место, где оно растет, оказалось богатой как в ботаническом, так и в зоологическом отношении территорией.

«К сожалению, в Пензенской области, как и в России, остается все меньше и меньше мест, которые можно назвать дикой первозданной природой, то есть мест с интересной растительностью. Подразумевается, что там могут быть интересные формы животных. Особенно беспозвоночных», - отметил зоолог, представитель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Олег Полумордвинов.

Эта зона находится всего в 40 километрах от Пензы, рядом протекает река Ардым. Специалисты уверены, что помимо Астрагала и других редких растений, там могли сохраниться и уникальные виды беспозвоночных животных - бабочки и жуки. Теперь ученые планируют приезжать туда чаще - хотят создать там особо охраняемую природную территорию с предварительным названием «Ардымская степь». Однако сначала необходимо избавиться от мусора, который скапливался в тех местах в течение нескольких лет.

«При первом же посещении в глаза бросилась массовая свалка бытового и строительного мусора. С северной и южной частей лежат горы его. Весной это особенно бросается в глаза, потому что нет травы и листьев. Сейчас видно не так сильно», - рассказал краевед-натуралист, блогер Дмитрий Поликанин.


О замусоренной уникальной природной зоне натуралисты сообщили в региональное отделение «Русского географического общества». Его представители выехали на место и зафиксировали все происходящее на фотокамеры, а также пообщались с местными властями. По словам главы администрации Старокаменского сельсовета, бытовые и строительные отходы отсюда они вывозят. Однако нарушители вновь и вновь приезжают и оставляют там мусор.

«Борьба с несанкционированными свалками проходит ежегодно. Просим граждан проявлять сознательность и не устраивать такие свалки, нужно беречь природу», - сказал глава администрации Старокаменского сельсовета Пензенского района Виталий Кузин.

Теперь эту проблему попытаются решить активисты РГО. Они напишут обращение, которое вместе со сделанными в ходе рейда фотографиями отправят в природоохранные ведомства и областную прокуратуру. Вероятнее всего, навести порядок там обяжут местную администрацию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
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30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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