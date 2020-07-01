В Пензенской области обнаружили природную зону с уникальными растениями

Под Пензой обнаружили уникальную природную зону с редкими растениями, занесенными в Красную книгу. Она находится недалеко от сел Колюпановка и Старая Каменка, там, где протекает река Ардым. Месту хотят присвоить официальный статус особо охраняемой территории. Однако для начала предстоит решить другой вопрос - необходимо избавиться от огромных свалок, которые встречаются там почти на каждом шагу. Местные жители превратили уникальный уголок природы в мусорный полигон.

В любом случае это редкий, особенно для наших широт, экземпляр. Астрагал - растение из семейства Бобовых. Но пока не ясно, что конкретно за вид с розово-фиолетовыми соцветиями - длинноножковый или пестрый. На данный вопрос специалисты ответят чуть позже. Уникальное растение обнаружили совершенно случайно - в ходе любительских экспедиций натуралистов. Место, где оно растет, оказалось богатой как в ботаническом, так и в зоологическом отношении территорией.

«К сожалению, в Пензенской области, как и в России, остается все меньше и меньше мест, которые можно назвать дикой первозданной природой, то есть мест с интересной растительностью. Подразумевается, что там могут быть интересные формы животных. Особенно беспозвоночных», - отметил зоолог, представитель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Олег Полумордвинов.

Эта зона находится всего в 40 километрах от Пензы, рядом протекает река Ардым. Специалисты уверены, что помимо Астрагала и других редких растений, там могли сохраниться и уникальные виды беспозвоночных животных - бабочки и жуки. Теперь ученые планируют приезжать туда чаще - хотят создать там особо охраняемую природную территорию с предварительным названием «Ардымская степь». Однако сначала необходимо избавиться от мусора, который скапливался в тех местах в течение нескольких лет.

«При первом же посещении в глаза бросилась массовая свалка бытового и строительного мусора. С северной и южной частей лежат горы его. Весной это особенно бросается в глаза, потому что нет травы и листьев. Сейчас видно не так сильно», - рассказал краевед-натуралист, блогер Дмитрий Поликанин.



О замусоренной уникальной природной зоне натуралисты сообщили в региональное отделение «Русского географического общества». Его представители выехали на место и зафиксировали все происходящее на фотокамеры, а также пообщались с местными властями. По словам главы администрации Старокаменского сельсовета, бытовые и строительные отходы отсюда они вывозят. Однако нарушители вновь и вновь приезжают и оставляют там мусор.

«Борьба с несанкционированными свалками проходит ежегодно. Просим граждан проявлять сознательность и не устраивать такие свалки, нужно беречь природу», - сказал глава администрации Старокаменского сельсовета Пензенского района Виталий Кузин.

Теперь эту проблему попытаются решить активисты РГО. Они напишут обращение, которое вместе со сделанными в ходе рейда фотографиями отправят в природоохранные ведомства и областную прокуратуру. Вероятнее всего, навести порядок там обяжут местную администрацию, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.