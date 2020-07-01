В Пензе появился памятник святым супругам Петру и Февронии

День любви, семьи и верности в нашей стране отмечают в 13 раз, этот официальный государственный праздник учредили в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Тогда же повсеместно начали устанавливать памятники святым супругам Петру и Февронии. Их союз - самый известный пример «мудрого» брака. И вот бронзовая скульптура в день памяти благоверных появилась и в нашем областном центре. Она стала частью храмового комплекса.

Белый - как символ чистоты и совершенства. У Спасского кафедрального собора в окружении цветочных композиций из ромашек открыли памятник православным святым Петру и Февронии. Жизнь этой супружеской четы уже не одно столетие олицетворяет преданную любовь, милосердие и благочестие.

«Когда мы пропагандируем, не побоюсь этого слова, такие семейные ценности - это то, чего не хватает сейчас в нашем обществе. Если будет здоровая семья, то будут и здоровые дети, а значит, и общество будет жизнеспособным», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Скульптуры святых благоверных можно увидеть в трех десятках городов. Их начали устанавливать по всей стране 12 лет назад в рамках национальной программы «В кругу семьи». Иван Белозерцев отметил, что в Пензе памятник установили вовремя. Продолжая чтить традиции дружных и крепких супружеских союзов, в регионе сегодня делается все для того, чтобы институт семьи и брака укреплялся и дальше.

«Я думаю, что, когда в семье возникают какие-то проблемы, им нужно идти к храму - к этому памятнику. Важно вспоминать историю жизни Петра и Февронии и тоже преодолевать трудности», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Монумент установили на пути от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору. Это место обещает стать популярным у молодоженов. Тем более, в планах в бывшем кинотеатре «Родина» создать дворец бракосочетания. А пока в день открытия памятника влюбленные пары попросили благословения у муромских святых - и те, кто только готовится связать себя узами брака и те, кто отметил "золотую" свадьбу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.