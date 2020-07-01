В Пензе прошла церемония награждения победителей конкурса штукатуров

В Спасском соборе прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса штукатуров-маляров, которые начинали соревноваться на этом объекте около месяца назад. Грамоты и подарки им вручал лично губернатор Пензенской области. Он же настоял на том, чтобы мастера пришли на подведение итогов ни одни, а с семьями.

Грамота, цветы и фото на память. Награждение лучших штукатуров-маляров стало своеобразным продолжением семейного праздника. Губернатор Иван Белозерцев попросил, чтобы участники конкурса пришли не одни. Поэтому в Спасском соборе собрались не 16 человек, которые красили его стены, а значительно больше. Подводя итоги, мастера еще раз вспомнили, как выполняли задания на ответственном участке. Главной задачей организаторов было не допустить разноголосицы при выполнении работ.

«Члены нашей комиссии подходили к людям, которых нужно было подбодрить. Все прошло очень гладко, и не было никаких нареканий. Люди добродушные, профессионалы своего дела», - сказала организатор конкурса Альга Цыплухина.



Узкие лестничные проемы, работа на высоте до 10 метров, время на высыхание стен - из-за целого набора факторов на конкурс ушло две недели. Но зато каждый из этих мастеров теперь может сказать, что участвовал в деле восстановления Спасского собора. А чтобы воспоминания были особенно приятными, губернатор Иван Белозерцев сделал штукатурам-малярам сюрприз.

«Всем, кто выходил и судил, будет выплачено по 10 тысяч», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Победителю конкурса достался автомобиль, занявшим 2 и 3 места – домашний кинотеатр и ноутбук соответственно. Участники конкурса внесли свой вклад в возрождение святыни. Теперь очередь - за их коллегами, которые должны будут установить недостающие элементы иконостаса, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.