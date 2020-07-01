Левченко рассказала, когда дольщикам «Лукоморья» ждать новоселья

А вот дольщикам новостройки в комплексе «Лукоморье», к сожалению, о благоустройстве придомовой территории думать еще рано. Пока им рассказали последние новости, которые касаются возведения их многоэтажки. Первую очередь проблемного объекта ввели в эксплуатацию в конце прошлого месяца, по второй пока идет конкурс среди подрядных организаций. На вопросы людей ответила главный жилищный инспектор региона Инна Левченко и что немаловажно объявила, когда можно ждать новоселья.

Когда Фроловы решили вложиться в квартиру в жилом комплексе «Лукоморье», Юлия была в положении - ждала второго ребенка, скоро ему исполнится пять. Сейчас молодая мама - снова в декретном отпуске: ухаживает уже за третьим сыном. Но новоселье большое семейство пока не справило. Когда это произойдет, дольщикам из 126 квартир второй очереди дома специалисты рассказывают во дворе проблемного объекта. Заключение экспертизы на завершение строительства оставшихся трех подъездов получено, объявлен конкурс по выбору генподрядчика. Эта процедура займет месяц.

«Там, где появляются федеральные деньги, гораздо больше контроля и требований. По стране работают не так много фондов. Мы идем по непротоптанной дорожке», - сказала начальник Управления госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

На начало года в реестре проблемных домов значились пять объектов - достройку двух вели по механизму, разработанному в регионе. Ввести в эксплуатацию еще три удастся при помощи федеральных средств. Это позволяет сделать новый закон.

«В 2020 году мы были первые в числе 16 субъектов РФ, которые смогли добиться рассмотрения документов на наблюдательном совете федерального фонда. Благодаря этому три дома - это вторая очередь «Лукоморья», «райков» и ЖК «Тернопольский» на ул. Рахманинова - попали в решение федерального фонда о выделении финансирования», -пояснила директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина.

Из 19 регионов, которые вошли в новую программу, Пензенский - первый, где прошли стадию обследования, проектирования и госэкспертизы. Благодаря чему сдать дом второй очереди «Лукоморья» в эксплуатацию должны до конца 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.