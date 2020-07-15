Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен

Так уж сложилось, что бокс в категорию базовых видов спорта в Пензенской области не входит. Не особо богата земля пензенская и наличием различного масштаба звезд в этом виде. Но то, что бокс в нашем регионе пользуется популярностью, сомнению не подвергается. Как не приходится опровергать и наличие своих героев. Одним из них является Анатолий Квитко, становившийся в 1997 году обладателем титула чемпиона России среди профессионалов*. Сейчас основной вид его деятельности связан с другой сферой. Но Квитко при этом по-прежнему - свой человек в мире пензенского бокса, и с особенностями его развития знаком близко.

- Я ведь мог и не быть боксером, — начал Анатолий Анатольевич беседу с корреспондентом «Пенза-Пресс». — Выбрал-то поначалу хоккей. От 37-й школы недалеко базировалась ДЮСШ-3 с хоккейной секцией, туда и ходил. Семь лет отзанимался у Николая Ивановича Ядренцева. Его брат, Василий Иванович, - известный тренер, который дал путевку в жизнь многим титулованным воспитанникам пензенской хоккейной школы. А матчи между воспитанниками двух Ядренцевых были принципиальными. Школа, в которой работал Василий Иванович, считалась как бы основной. Но мы частенько его команду «надирали».

- Чем же объясняется переход в новый вид?

- Получил довольно неприятную травму. Плюс пришло осознание того, что звездой хоккея мне стать будет проблематично, тем более, с моим изрядно малым ростом. Исключения, конечно, бывают, но хоккей все же любит куда более габаритных ребят. А тут приятель пошел записываться в секцию бокса, я с ним отправился за компанию. Так оказался в группе Алексея Николаевича Пчелинцева.

- Вы пришли в бокс в 15 лет. Не поздновато ли для начала?

- Ничуть, как жизнь показала. Сейчас, как правило, набор детей в секции бокса начинается с одиннадцати лет. Но я в свои пятнадцать не просто так с улицы пришел. Годы в хоккее не прошли даром — общефизическая подготовка у меня была на должном уровне. И определенных успехов в боксе долго ждать не пришлось. За три года я прошел путь от новичка до мастера спорта СССР. В общем, начинать никому никогда не поздно.

- Чем можно объяснить то обстоятельство, что за всю историю пензенского бокса было подготовлено много мастеров спорта, имеется немало значимых побед на детско-юношеском уровне, а вот достойных результатов на взрослом кот наплакал?

- Среди пензенских боксеров, действительно, были те, кто по молодости выигрывал не только отечественные первенства, но и крупные международные турниры, а затем терялся. В нашем виде - жесточайшая конкуренция. Занимаются миллионы, а чемпионами становятся единицы. И не факт, что ты, «щелкая» всех по юношам, юниорам и молодежи, непременно будешь побеждать и по взрослым. Необходимо учитывать и не только чисто спортивный фактор. На определенном этапе у человека могут появляться другие интересы, меняться приоритеты — учеба, престижная работа, бизнес... Зачастую у наших ребят так и происходит. И после армии мало кто продолжает активную карьеру.

- Значит ли это, что в Пензе не суждено воспитать боксера уровня национальной сборной для участия в чемпионатах мира или на Олимпиадах?

- Ну, зачем так говорить? Ничего невозможного нет. Человеку с характером, трудолюбивому, целеустремленному, стремящемуся полностью реализоваться в боксе, по плечу будет многое. А если у него окажется и «свой» тренер, это будет песня. Но пока, может, не все звезды сошлись. Хороший тренер видит перспективного парня, его особенности, «фишки». Как, например, мой наставник Алексей Николаевич Пчелинцев, царствие ему небесное. У него была какая-то особая чуйка на левшей. Он воспитал наибольшее число мастеров спорта в области, и он на данный момент остается единственным, кто был удостоен звания Заслуженного тренера России.

- Где проще «засветиться» — в профессиональном боксе или в любительском?

- Однозначно не ответишь. Известны случаи, когда даже чемпионы мира или Олимпиад как-то становились малозаметными при переходе в профессионалы. Бывали и иные случаи. Я в профессионалах оказался, можно сказать, во время переходного периода, сумел выиграть чемпионат России. Кузнечанин Роман Кармазин по любителям ничем примечательным не запомнился. А после армии и перехода в питерский клуб он активно работал, сделал успешную карьеру, став в итоге в профессиональном боксе чемпионом мира. Но в любом случае у профессионалов азы закладываются в любительском боксе.

- Вы возглавляете клуб «Лидер». Есть ли воспитанники, которыми можно гордиться?

- Стоит заметить, что основное место работы у меня - не в спорте, а в сфере здравоохранения. А клуб... Не то, что хобби... Это состояние души. Я ведь боксу в общей сложности отдал почти сорок лет жизни, а это оставляет свой след. В клубе я и тренер, и директор, и бухгалтер. Помогает мне заниматься с мальчишками и девчонками Александр Дубцов. Наш клуб не является коммерческим проектом, это общественная организация, существующая за счет небольших взносов, добровольных пожертвований. Воспитание чемпиона какой-то обязательной целью не является. Хотя мне, как и любому тренеру, конечно, хочется воспитать такого. Был у меня один супертяж. Выиграл первенство, потом поступил в университет ФСБ. Жизнь пределами ринга не ограничивается. Не всем суждено выигрывать чемпионаты и Олимпиады. И если человек просто нашел свое место в жизни вне бокса, это тоже хороший результат. К нам в клуб приходят с разными целями. Кто-то действительно хочет стать известным спортсменом, кто-то желает приобрести навыки самообороны, а кто-то - просто поддержать форму.

- Приходилось ли вам сталкиваться с предвзятым отношением к боксу?

- А то... Неоднократно доводилось слышать, что здесь по голове бьют, от этого люди тупеют. Приходится объяснять, что бокс — не рядовое размахивание кулаками, не только поединки на ринге и спарринги. Это сложный технически вид, позволяющий развиваться всем группам мышц. Его можно сравнить с шахматами — необходимо предугадать ближайший ход противника и принять к нему контрмеры. Хороший боксер — это не тот, кто наносит больше ударов, а тот, который их не пропускает. Ну а по поводу отупения — при наличии желания и времени можно найти кучу примеров, когда занимающиеся боксом ребята заканчивали вузы с красными дипломами, причем не условный физвос, а престижные заведения по престижным специальностям.

- Если бы вам представилась возможность, повторили бы пройденный путь?

- Да, я проделал бы его заново, ничуть не сомневаясь. Возможно, где-то действовал бы иначе, но в главном направлении ничего менять не стал бы. Бокс ведь дал мне в жизни многое, можно сказать все.

- Анатолий Анатольевич, каким вам представляется обозримое будущее пензенского бокса?

- Давайте назовем это не представлением или видением каким-то, а пожеланием. С некоторых пор пензенский бокс стал терять в приоритете в регионе и, как следствие, определенные позиции за его пределами. Но Пензе есть спортшкола, которой на протяжении не одного десятилетия, несмотря на множество различных трудностей, стойко руководит Адельша Шафигуллович Рахматуллин, за что ему честь и хвала. Есть училище олимпийского резерва, есть секции в ДЮСШ и клубы бокса в районах, где временами появляются сильные спортсмены. Есть тренеры, которые могут работать на перспективу и результат. Им бы малость побольше поддержки и внимания, в том числе - со стороны СМИ. Тогда и будет возможным некий ренессанс 70-80-х годов, когда в области за год появлялось до десятка новых мастеров спорта. Тогда позиции пензенского бокса будут более прочными и появятся в нем новые знаковые фигуры.

*- в издании "Бокс Энциклопедия" (стр. 354) Анатолия Квитко называют одним из самых сильнейших среди профессионалов в 90-е годы в России.

Сергей Зимин