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15.07.2020г.
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ

Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ

Ср, 15.07.20 07:29
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Пенза продолжает преображаться. Специалисты уже составили проектно-сметные документации благоустройства трех скверов, которые получили одобрение.

Корреспондент информагентства Юлия Кадникова запечатлела текущее состояние скверов. По фото можно понять, что они нуждаются в реконструкции. Планируется, что обновленные зоны отдыха пензенцы увидят уже в середине декабря.

Сквер в границах ул. Московской, Володарского, Пушкина («Копилка пословиц»)

Стоимость объекта составила 22 млн 590,21 тыс. рублей. В бюджете города на благоустройство этой зоны подготовили 22 млн 228 тыс. рублей. Контракт на выполнение работ заключили в начале июля. Планируется, что закончат капремонт 15 декабря.

По проекту, в «Копилке пословиц» выложат бетонной тротуарной плиткой дорожки и пешеходные аллеи. Кроме того, на территории 171,7 кв метров оборудуют детские площадки, на 1718,8 кв метров засеют газон, а на 477,5 кв метров появится цветник.

Изначально на реализацию планировали потратить 22 млн 217,55 тыс. рублей.

Предположительно, сквер будет выглядеть после реконструкции так:

Сквер на пересечении улиц Плеханова-Пушкина (сквер им. А. С. Пушкина)

По смете прописана сумма в 33 млн 514,77 тыс. рублей. В бюджете Пензы на капремонт заложили 32 млн 703 тыс. рублей. Контракт на работу уже подписан. Завершение реконструкции запланировано на 15 декабря.

На пешеходных аллеях и дорожках рабочие положат бетонную тротуарную плитку. На территории в 238,02 кв метров появится игровая зона с резиновым покрытием. Площадка у памятника А. С. Пушкину будет выложена гранитной плиткой. Площадь озеленения - 4548,95 кв метров.

Изначально на реализацию проекта требовалось 49 млн 242,89 тыс. рублей.

Ожидается, что совсем скоро пензенцы будут прогуливаться по такому скверу:

Сквер в границах улиц Урицкого, Кирова, Славы (бульвар Славы)

На реконструкцию объекта, по смете, требуется 58 млн 460,96 тыс. рублей. Однако в городском бюджете на эти цели подготовили 57 млн 945 тыс. рублей. Работы начнутся в ближайшее время, так как контракт уже подписан. Предполагается, что обновленный бульвар пензенцы увидят 15 декабря.

По плану, на бульваре появятся входные зоны с улиц Кирова и Урицкого, детская площадка, настольный теннис, фуд-корт с кафе и торговый киоск. Помимо этого, мощение улицы выполнят из бетонной плитки серого цвета, а бульвара – из бетонной плитки с каменной крошкой.

Также в зоне отдыха появятся новые деревья и цветники с многолетними растениями и травами. Детскую и спортивную зоны обрамят живой изгородью, а у воды высадят болотные растения.

Общую концепцию сквера будет отражать освещение, которое включает в себя установку опор вдоль бульвара, подсветку входной группы, детской и спортивной площадок, а на скамейках установят светодиодную подсветку. На бульваре появятся разнообразные малые архитектурные формы и арт-объекты.

На этом объекте первоначальная стоимость изменилась не сильно, она стала больше всего на 60 тысяч.

По эскизу, обновленная зона отдыха будет выглядеть так:

Не стоит забывать и про Фонтанную площадь. Ее реконструкция идет полным ходом. По контракту, на объект планируют потратить 157 млн 670,76 тыс. рублей. Предположительно, завершат работы до 25 августа, такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев во время осмотра объекта 7 июля.

По проекту, фонтан будет светомузыкальным, его размер – больше, чем у предыдущего. Он состоит из трех частей, две сухие будут обрамлять центральную чашу с водной зоной. Общая длина объекта – более 50 метров, при производстве используется гранит. Вокруг фонтана разместят зоны отдыха для взрослых и детей, будет обеспечен безбарьерный доступ по всей территории.

Работы идут и на Оборонном вале. В настоящее время там делают устройство буронабивных свай и железобетонного фундамента декоративной стенки. Всего, по последней смете, на реконструкцию исторического объекта планируют потратить 36 млн 975,64 тыс. рублей.

Есть и уже завершенные объекты благоустройства. Например, Соборная площадь. На ее обустройство потратили 232 млн 478,35 тыс. рублей. Территорию возле собора полностью вымостили плиткой, установили освещение и скамейки с урнами. Кроме того, на площади появилась детская площадка. Совсем недавно возле храма поставили памятник Петру и Февронии.

Стоит отметить, что за последнее время Пенза кардинально преобразилась. В городе уже благоустроили несколько объектов. Например, площадь имени Ленина, центральную часть набережной Суры, а также Олимпийскую аллею. Эти места стали очень популярны у горожан для семейного и активного отдыха, благодаря комфортным дорожкам для прогулок и занятия спортом, удобным лавочкам, велосипедным дорожкам и арт-объектам. Кроме того, на Западной поляне совсем недавно появился Учительский сквер. Инициатором большинства преобразований стал губернатор Иван Белозерцев. Благоустройство каждого из них он контролировал лично.

«Над обликом областного центра надо вдумчиво работать, сохранять историческую основу и привносить новые тренды. За последние годы благодаря поддержке президента, области, муниципалитетов, совместно со строительным компаниями нам удалось создать проекты, которые люди положительно оценивают. Но по ряду направлений мы недорабатываем. У нас есть хорошие проекты, но надо двигаться дальше», — призвал глава региона.

Помимо стандартных проектов, в Пензе поддерживают и свободные творческие веяния. Так, в городе появилось несколько граффити с изображением медиков, самым заметным из них стало рисунок врача-ангела на Юбилейной площади. Художник не остановился на достигнутом и предложил новый рисунок возле ТЦ «Арбат» - фигуру сказочного великана. Идею уже рассматривают в мэрии.

Источник фотографии: фото "Пенза-Пресс" и https://www.penza-gorod.ru
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«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
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09.07.2020 18:00
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07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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