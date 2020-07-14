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14.07.2020г.
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве

Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве

Вт, 14.07.20 07:15
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Два пензенских проекта по благоустройству - площадь им. Ленина и «Парк времен» - вошли в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству 2019 года. Эти общественные пространства с самого начала завоевали популярность среди горожан: даже в будни здесь собираются десятки людей. В таких территориях сегодня нуждаются жители разных районов. Пензенские архитекторы уверены: можно создать одинаково успешные проекты как для центра, так и для окраины. О современных тенденциях в благоустройстве общественных пространств «Пенза-Пресс» рассказал архитектор пензенского бюро «Вещь!» Антон Белов.

Как в столице

- Два пензенских проекта отметили на федеральном уровне. Напомни, как проходила эта работа? Все-таки истории у этих объектов разные.

- Площадь Ленина благоустраивалась по федеральной программе «100 городов» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. А «Парк времен» финансировала строительная компания. При этом земля – муниципальная, ей управляет парк Белинского. В этом проекте шла работа совместная, непростая. У нас было два заказчика – компания, которая финансировала, и, собственно, парк, который теперь эксплуатирует территорию. Некоторые наши идеи в проект не вошли: мы, например, предлагали сделать фонтан, он там был еще в советские времена. И я его помню, в детстве жил в этом районе. Но эксплуатация фонтана – удовольствие дорогое, поэтому пришлось отказаться от него. Когда работа на этой территории завершилась, парк сразу стал очень популярным местом отдыха. На небольшой территории есть много разных функций, сейчас там все новое, аккуратное и чистое. Подобных пространств в Пензе пока что мало. Это в Москве людей трудно удивить – там многие зоны отдыха уже благоустроены, осовременены. Я некоторое время там жил и часто проезжал по пути на работу мимо разных парков на велосипеде. А теперь и в Пензе есть такое качественное пространство, у меня в «Парке времен» возникает ощущение, что я снова в прекрасной Москве.

- Но Москву и провинцию все-таки трудно сравнивать, разные средства выделяются.

- Да, какие-то малые архитектурные формы и павильоны в московских парках могут быть дороже. У нас, может быть, попроще, подешевле, но в таких проектах все-таки решает вкус и профессионализм. Если он есть – даже в отсутствие большого бюджета территория получится на высоком эстетическом уровне.

- Возвращаясь к оценкам со стороны федеральных экспертов – по каким критериям сейчас вообще оцениваются общественные пространства?

- Мне и моим коллегам однажды пришлось выступать в роли таких экспертов. Баллы за проекты выставляются по всем параметрам – и по экономике, и по функциональности территории, и по эстетике. Можно обладать большими финансовыми средствами, но попусту их растратить. Одно время во многих проектах можно было увидеть воздушные дороги на стойках. Предполагается, что люди будут ходить по ним среди леса. На ВДНХ в Москве реализовали такую идею – построили воздушную экотропу длиной полкилометра. По-моему, это совершенно неоправданные затраты: эту дорогу можно и по земле проложить. Особенно если подобное предлагается реализовывать в регионах. С арт-объектами та же история: иногда стоит сделать всего один, но хороший, а все остальные малые архитектурные формы ему подчинить, или сделать нейтральными. А можно сделать пять арт-объектов, которые будут диссонировать друг с другом. В общем, деньги нужно грамотно распределять.

- А какие тенденции в благоустройстве общественных пространств в небольших городах наиболее актуальны?

- Долгое время в моде был минимализм, но сейчас он уже всем надоел. Теперь в архитектуру возвращаются классические формы, используются орнаменты, стилизуются национальные, местные особенности. Всю историю архитектуры так и происходит: одно сменяет другое, часто противоположное. Ну вот юбки, к примеру: то длинные носят, то короткие. В архитектуре так же. Возьмем классицизм, у него тоже были различные этапы: от раннего, строгого – к богатому ампиру, и сейчас вновь двигаемся от упрощения к усложнению. Эти перемены были и будут всегда. Профессионал должен чувствовать, предугадывать эти тенденции и развивать. А в целом сейчас современные общественные пространства, где бы они не находились, вышли на более высокий и качественный уровень. Раньше российские архитекторы на Европу больше смотрели, а сейчас начали и друг на друга внимание обращать. За последние годы сформировался определенный круг специалистов, которые успели наработать опыт по работе с общественными пространствами. Так или иначе мы все пересекаемся, участвуем в совместных крупных проектах.

Новый дух места

- И все-таки каждая территория уникальна. Где-то будет хорошо смотреться крупный арт-объект, а где-то, как например, на той же площади Ленина, отлично впишется схематичная отсылка к прошлому – там река Шелоховка выложена плиткой. Я к тому, что творчество и вариации очень важны все равно?

- Да, нужно постоянно что-то придумывать, искать новые формы подачи материала. Тот, кто считает, что выработал набор отличных приемов и сможет в них работать всегда, быстро уйдет на второй план. Например, мне вспоминается работа казанских архитекторов, которые сильно себя проявили в рамках проекта «Малые города». Все стремились равняться на их работы, чтобы к следующему конкурсу сделать хотя бы не хуже. Но буквально за два года уровень многих других проектов вырос многократно. Тема благоустройства так бурно начала развиваться в России не так давно. И вот те, кто с самого начала ее подхватил и в ней растет, уже достигли профессионального уровня. Вспоминаю и себя три года назад и вижу, как изменились мои профессиональные взгляды и навыки. Расширились границы для творчества. Всегда необходимо обращать внимание на старте работы с новым объектом на место: изучить его побольше, узнать, есть ли что-то любопытное в его истории. Например, может оказаться, что там жили какие-то интересные люди. Или ландшафт необычный вокруг. Бывает, что совсем не за что зацепиться - тогда приходится создавать новый дух места.

- Но ведь, наоборот, здорово, чтобы в городе было разнообразие пространств – исторических и современных.

- Да, важно. Нужно индивидуально подходить к работе с каждой территорией. Тогда получится что-то стоящее, оригинальное, связанное с городом.

Деревянное возрождение

- А целостность в облике современной Пензы ты видишь?

- У нас разнородный облик, конечно. Есть центр, есть периферия, есть Арбеково с хрущевками, есть многоэтажная застройка. Но все равно я считаю, что Пенза - неплохой город в градостроительном плане. У нас есть исторический центр, пешеходная улица Московская – да, сейчас там многие дома в ненадлежащем виде, но когда-то было еще хуже. Спасибо архитекторам за то, что они их когда-то сохранили. Нужно ценить, что у нас есть такой центр со множеством скверов и площадей поблизости. А теперь еще и перспектива улицы завершается Спасским собором, это смотрится отлично. Но историю легко разрушить, если застраивать все многоэтажками. Хотя сейчас точно лучше, чем в двухтысячных, когда не было нормальной градостроительной политики и все делали кто во что горазд. Теперь наша задача – сберечь то, что есть. Современные архитекторы понимают важность и значение исторической застройки. Нельзя просто так все ломать. Да, старую избушку дороже восстановить, сложнее придумать для нее новую жизнь, проще снести ее и построить типовой новодел. Но нужно понимать цену этого решения: многие уникальные элементы зданий, которые создавались в прошлом, сейчас не сможет сделать никто, просто нет таких мастеров и вкуса. Даже наличник выпилить не получится – старую форму повторить можно, а создать что-то новое, уникальное, но и в духе традиций, - нет. Важно всеми силами сохранять то, что осталось нам от предыдущих поколений.

- А раз уж мы о деревянной застройке заговорили, где, по-твоему, можно было бы обустроить классное общественное пространство, примыкающее вот к таким русским домикам?

- У нас есть много улочек в центре, на которых все еще стоят отдельные избушки. Чаще всего пензенские архитекторы обращали внимание на улицу Ключевского. Это одно из мест, где лучше всего сохранилась малоэтажная застройка. Мы с коллегами участвовали в воркшопе, где продумывали разные варианты сохранения застройки – подешевле и подороже. Пенза богата деревянным зодчеством, но у нас пока нет понимания ценности и важности сохранения именно исторической среды, а не только отдельных домов. Есть, конечно, и у нас красивые уголки – например, Музей народного творчества. Но это не улица, как, например, в Коломне - подмосковном городке. Там есть свой Кремль, а внутри восстановлена и благоустроена улица с деревянными домами.

- Расскажи, как молодые архитекторы представляют благоустройство подобной территории на улице Ключевского? Вы год назад обсуждали этот вопрос с губернатором и предлагали конкретные варианты.

- Мы рассматривали территорию, которая находится ближе к Дворцу водного спорта «Сура». Этот участок даже на какое-то время перекрывали для движения автомобилей. И мы тоже в своих концепциях предлагали сделать эту часть пешеходной. Сама улица выступила бы общественным пространством. Конечно, это не означает, что нужно выгнать всех людей, которые живут в этих домах. Наоборот, территория должна остаться и жилой. В одном из старых журналов «Архитектура СССР» я читал, как в Москве делали пешеходным Арбат. Проводился опрос жителей, и Булат Окуджава, живший там, отметил, что нельзя превращать улицу в музей, ведь тогда она утратит свой шарм. Вот и на улице Ключевского мы не предлагали расселять все дома. А так у территории есть хороший потенциал – пешеходная доступность центра, соседство парка, скверов, здесь располагается музей, сохранилась малоэтажная деревянная застройка.

- Трудно будет благоустроить эту улицу так, чтобы современные приемы не конфликтовали с исторической застройкой?

- Совсем нет. В подобной застройке в других городах уже реализованы проекты благоустройства. Если раньше в одном из проектов мы предлагали установить фонари на деревянных столбах, которые нужно было разрабатывать индивидуально, то теперь несколько производителей предлагают подобные фонари сами. Так и другие элементы малых архитектурных форм можно сделать в соответствии с русским деревянным зодчеством. На Ключевского несколько домов находятся в муниципальной собственности, вот в них можно кафе какие-то открыть, сделать мини-скверики во дворах. Будет здорово – заходишь в зеленую зону, яблони растут, и ты сидишь - за избушкой в зелени.

Нестандартные парки

- Еще интересно представить, как могли бы меняться общественные территории в промзонах. Как на эти места смотрят современные архитекторы?

- Нужно рассматривать потенциальных пользователей территории. Посмотреть, насколько она доступна для автомобилей и общественного транспорта. Важен комплексный подход. Если это, к примеру, брошенный завод, можно там сделать многофункциональный бизнес-центр, и жилую функцию туда вписать, чтобы пространство использовалось постоянно. И, конечно, рядом все облагородить, озеленить территорию. У нас по всему городу существует такая проблема – нет в пешеходной доступности скверов и парков. Про ту же Москву многие думают, что это сплошь каменные джунгли, которые вечно застраиваются. Но там, где я жил, например, можно пешком дойти до трех парков. И все они прекрасно выглядят. А в Пензе с детьми погулять негде, часто вокруг школы приходится нарезать круги. Моя коллега Мария Кутай обучалась в программе «Архитекторы РФ». Участникам нужно было предложить проект по итогу обучения. Мария искала все уголки города, которые можно превратить в парки - пустыри, овраги. Она рассматривала всю территорию Пензы. Например, на Западной поляне есть такой овраг, где сложно что-либо построить. Но в нем можно сделать шикарный парк, на сложном рельефе. У ЦНТИ, около новой мечети, отличное место с ручьем, большими деревьями, даже не нужно ждать, когда они вырастут. Оказалось, что в Пензе много таких заброшенных территорий, которые бы идеально подошли для благоустройства.

- Антон, давай пофантазируем напоследок – как, на твой взгляд, изменится работа над общественными пространствами после пандемии? Какие-то кардинальные изменения в этой сфере предвидятся?

- Есть интересные тенденции. Вот, к примеру, раньше повсеместно строились торговые центры. Из-за коронавируса они были долгое время закрыты, и люди начали активнее покупать через интернет. В Голландии, которая отличается передовыми архитектурными тенденциями, реализовали интересный проект. Снесли торговый центр, частично оставив фундамент и колонны, в виде такой пространственной скульптуры, и сделали на этом месте парк. Возможно, и к нам придет нечто подобное.

Беседовала Виктория Сысоева

Источник фотографии: Фото Виктории Сысоевой, http://pnzreg.ru/news/society/180434/
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12.07.2020 14:41
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10.07.2020 18:33
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06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
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28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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