Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша

Пензячка, блогер, молодая мама Ксения Козырь поделилась своим мнением по поводу того, какими должны стать первые покупки для малыша*. В этих советах она руководствовалась личным опытом, который получила совсем недавно.

Перед будущими родителями всегда встает вопрос первых покупок для малыша. Вопрос этот - не первой важности, но мимо него все равно пройти не получится.

Итак, на просторах интернета есть море списков «первой необходимости» и большинство из них грешат необдуманностью, лишними тратами и откровенным вредительством.

На мой взгляд, самое необходимое:

- два-три комплекта одежды по сезону;

- +/- 20 пеленок;

- клеенка;

- слинг (тканевое приспособление для переноски ребенка);

- хорошее средство для стирки;

- секретный ингридиент.

Ниже - много текста на тему «Купить нельзя пройти мимо» (запятую ставите на свое усмотрение).

Одежда для новорожденного

Казалось бы, все просто. Зашел, выбрал, купил.

Но!

Тем, кто ни разу не сталкивался со всеми этими премудростями, помощь потребуется. Итак, для начала, на выписку нужен комплект. Обычно это слип (комбинезон) и одежда по сезону. Обычный конверт, утепленный, возможно, комбинезон-трансформер и т.д.

Почему слип?

Можно распашонка+ползунки, но, на мой вкус, когда опыта мало, проще одеть кроху в слип (один предмет).

Какой размер?

Смотрите на себя, на результаты УЗИ. Возьмите несколько размеров. Например, 56 и 58.

Когда видишь разнообразие детской одежды, хочется купить все. От набора на торжественный случай до костюмчика дракона.

И опять "но"!

1. Подумайте, часто ли вы будете ходить по гостям в первые пару месяцев? И нужны ли эти комплекты на выход.

2. Дети не любят одеваться. Для маленького человека, который провел в тесноте голышом 9 месяцев, одежда (да и все вокруг) - стресс. А настаивая на примерке очень нарядных вещичек, стресс уже будет обеспечен вам.

3. За то время, пока вы сидите дома и ведете скромную социальную жизнь, импульсивно купленные наряды на кроху станут малы. Повезет, если успеете хоть раз нарядить в них свое сокровище.

Вывод: много вещей на первое время не нужно! Хотите для фото - пожалуйста. Но какой-то реальной первой необходимости в более чем двух-трех комплектах нет.

Пеленки.

Пеленать, в любом случае, будете. Они пригодятся, поэтому хлопковые, трикотажные, поплотнее и потоньше. Покупайте. Есть еще впитывающие пеленки - тоже отличный вариант, но к нему нужно подойти с умом и быть готовым.

Клеенка.

Пригодится. Хотя бы одна точно в запасе пусть будет.

Слинг - это свободные руки, счастливая спина, уют и комфорт для младенца. Этот зверь не так страшен, как кажется, и в сто раз легче любой коляски. А если вспомнить рекомендацию после рождения ребенка обходиться минимум два месяца без подъема тяжестей, то слинг покажется идеальным приобретением.

Хорошее средство для стирки просто необходимо. Важно, чтобы оно было экологичным, полностью вымывалось, было без запаха и хорошо отстирывало. В масс-маркетах, на мой взгляд, такого нет. Но заказать через интернет вполне реально, любое упоминание марки - реклама, поэтому гуглить и еще раз гуглить.

Где в этом списке кроватка, соски, бутылочки, огромные пачки подгузников, ванночка, аптечка и косметика 0+?

Их нет, потому что без всего этого вполне можно обойтись.

Чтобы было все в порядке с ГВ (грудное вскармливание), соски и бутылочки, на мой взгляд, необходимо исключить. СС (совместный сон) положительно влияет как на ГВ, так и на адаптацию новорожденного.

Без подгузников вполне можно прожить очень даже хорошо. Это не шутка.

Отдельная ванночка в первое время неудобна, а потом можно обойтись и без нее.

До 6 месяцев ребенку не рекомендуется ничего, кроме грудного молока (водичка так же входит в это ничего, и святая, и бутилированная - не нужна). Первое время ребенка защищает иммунитет матери, и прежде чем лечить запоры газоотводными трубочками, проверьте на себе, как это работает чисто для опыта, не забавы ради.

Сто тюбиков кремов до/после, для купания, и т.д. не нужны. Купать в простой воде - лучшее решение, ну и раз в неделю - мылом, детским.

Вот, пожалуй, и все.

Остался только один секрет - знания.

Лучшая подготовка к материнству - получение достоверных, современных знаний об уходе за ребенком. Это гораздо важнее двадцатых ползунков и бутылочки с модной насадкой против колик. Знания! От экспертов, не от бабушек/подруг/соседок. Уверенная в своих действиях мама - это залог счастливого ребенка.

Да, есть еще разные «помощники», например, коконы для новорожденных, качели, манежи и т.д. И тут важно что? Понять, зачем оно вам надо. Кокон будет полезен месяцев до трех, но не на все время, а на те моменты, когда ребенка необходимо ненадолго отложить.

Ближе к четырем месяцам дите "переезжает" на пол, а все девайсы, удерживающие его, вредят естественному развитию.

Ходунки, манежи, качели для ребенка, который уже ползает, вообще противопоказаны, но до этого времени у вас пройдет самый важный и сложный месяц - первый. Поэтому о дальнейших приобретениях можно подумать позднее.

Со многим можно не соглашаться, со многим можно спорить, но спорить и не соглашаться гораздо лучше, когда есть четкое знание (почему, зачем и как), а не «мне сказали/всегда так делали/посоветовали».

*-материал представляет собой субъективное мнение и не претендует на научную точность. Поэтому, прежде чем принимать решения, посоветуйтесь со специалистами.