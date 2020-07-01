В Пензенской области откроются бассейны, бани и сауны

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, режим повышенной готовности в регионе ограничен 25 июля, однако ряд учреждений смогут возобновить свою работу.

Согласно изменениям в постановлении губернатора, которые были внесены в пятницу, 10 июля, в области размешена работа бассейнов и других объектов физкультуры и спорта, а также проведение мероприятий. Кроме того, возобновляется деятельность бань и саун.

«Работа должна осуществляться с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции», - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, фитнес-клубы города начали свою работу 4 июля. Они обязаны принимать посетителей в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора.