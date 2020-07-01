Коронавирус забрал жизни еще троих жителей области

По сообщению пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, еще трое жителей региона стили жертвами Сovid-19.

Так, 48-летний пациент страдал от множества хронических заболеваний, включая диабет и ожирение, а мужчина 1935 года рождения - от болезней сердечно-сосудистой системы. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

«Женщина 1957 года рождения. Основное заболевание: новая короновирусная инфекция Сovid-19. Осложнения: Острый респираторный дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких», - добавила Дина Черемушкина.

Напомним, режим ограничений в регионе продлен до 25 июля. Жителей области просят быть осторожными и внимательными, соблюдать масочный режим и строго следить за личной гигиеной.