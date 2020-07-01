5143 пензенца вылечили от Сovid-19

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В Пензенской области еще 17 человек победили коронавирусную инфекцию.
Об этом вечером 10 июля рассказала пресс-секретарь губернатора и регионального правительства Дина Черемушкина.
«Выписаны сегодня 17 человек. Итого выздоровевших – 5143», - сообщила она.
Напомним, в Пензенской области режим ограничений продлен до 25 июля. В области действует масочный режим, жителей просят избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом.