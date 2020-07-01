Обнародованы последние опреативные данные по Сovid-19

На сайте стопкоронавирус.рф 11 июля появилась информация о количестве зараженных в стране, в том числе – Пензенской области.

Так, в регионе выявили 5699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, прирост в сутки составил 36 случаев. Вылечились 5143 пациента, умерли 63.

В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 720 547 случаев, из них за последние сутки - 6 611. Всего выздоровело 497 446 пациентов, 11 205 скончалось.

Чтобы снизить риски заражения, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.