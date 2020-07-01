Пензенец пожаловался на «бассейн» из воды и отходов в своем дворе

Жители улицы Богданова, 63 А пожаловались на протекающую канализацию. Об этом один их пензенцев написал в группе в социальной сети «Вконтакте».

«Канализация течет во двор постоянно! В жару, в мороз, круглый год!» - возмутился мужчина.

Он отметил, что во время ливня их двор превращается в бассейн, заполненный грязью и отходами. После дождя жижа еще долго стоит на месте, так как ливневка забивается.

«Ни пройти, ни проехать! Люди с утра в очереди в МФЦ вдыхают смрад! А еще здесь же и амбулатория. Подъезды заливает, стоит вонь!» - добавил он.

Подписчик отметил, что особенно тяжело находиться во дворе во время жары. Пензенец беспокоится, что лужа с отходами может стать причиной распространения инфекции.

Редакция ИА «Пенза-Пресс» отправила официальный запрос в городскую администрацию для выяснения причины затопления и его устранения.