Роскосмос ответил на твитт Илона Маска о Сергее Королеве

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Роскосмос прокомментировал сообщение основателя SpaceX Илона Маска, который дал очень высокую оценку деятельности советского конструктора Сергея Королева в соцсети «Твиттер».
О диалоге рассказали в ТАСС.
«Он был самым лучшим», - пояснил Роскосмос на английском языке.
Как сообщил Илон Маск, он поговорил с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. При этом американский прелпрениматель отметил, что Королев был одним из лучших. Предприниматель написал фамилию академика на русском языке.
Детали разговора глава SpaceX не сообщил.