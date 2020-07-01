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12.07.2020г.
Роскосмос ответил на твитт Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на твитт Илона Маска о Сергее Королеве

Сб, 11.07.20 12:02
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Роскосмос прокомментировал сообщение основателя SpaceX Илона Маска, который дал очень высокую оценку деятельности советского конструктора Сергея Королева в соцсети «Твиттер».

О диалоге рассказали в ТАСС.

«Он был самым лучшим», - пояснил Роскосмос на английском языке.

Как сообщил Илон Маск, он поговорил с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. При этом американский прелпрениматель отметил, что Королев был одним из лучших. Предприниматель написал фамилию академика на русском языке.

Детали разговора глава SpaceX не сообщил.

Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/байконур-россия-космодром-союз-92356/
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10.07.2020 16:47
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09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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19.06.2020 17:13
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16.06.2020 14:55
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
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