Пензенский тепличный комбинат сможет оплатить долг за газ поэтапно

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Как сообщил пресс-центр областного правительства, между поставщиком газа и АО «Пензенский тепличный комбината» достигнута договоренность о погашении задолженности.
Соглашению посодействовали глава региона Иван Белозерцев и руководство ООО «Газпром межрегионгаз». Исходя из договоренности, долг крупнейшего агропромышленного предприятия области будет выплачиваться поэтапно.
Таким образом, к концу года планируется погасить около половины суммы.