В Мокшанском районе за сутки еще 15 человек заболели Cоvid-19

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Согласно оперативным данным на 11 июля, прирост заболевших на территории области составил 36 новых случаев. Из них 16 – дети, самому младшему из которых всего один год.
Наибольшее количество заболевших приходится на областной центр – 15 человек, следом идет Мокшанский район, где заразились 15 жителей. В Пензенском, Земетчинском, Бессоновском и Городищенском районах – по одному случаю. Таким образом, за все время эпидемии в регионе коронавирусом заразились 5699 человек.
Напомним, что режим ограничений в области сохраняется до 25 июля. Жителей просят носить маски и перчатки, соблюдать гигиену и избегать мест массового скопления людей.