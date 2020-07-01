В Мокшанском районе за сутки еще 15 человек заболели Cоvid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых случаях Covid-19 на территории региона.

Согласно оперативным данным на 11 июля, прирост заболевших на территории области составил 36 новых случаев. Из них 16 – дети, самому младшему из которых всего один год.

Наибольшее количество заболевших приходится на областной центр – 15 человек, следом идет Мокшанский район, где заразились 15 жителей. В Пензенском, Земетчинском, Бессоновском и Городищенском районах – по одному случаю. Таким образом, за все время эпидемии в регионе коронавирусом заразились 5699 человек.

Напомним, что режим ограничений в области сохраняется до 25 июля. Жителей просят носить маски и перчатки, соблюдать гигиену и избегать мест массового скопления людей.