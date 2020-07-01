Губернатор рассказал о снятии ограничений с кафе и ресторанов

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.
Об этом глава региона сообщил на своей страничке в соцсети «Инстаграмм».
«Зашел в кафе чаю выпить в субботу утром, посмотреть, как работают. По просьбе предпринимателей, детально проанализировав ситуацию по распространению коронавируса в Пензенской области, сегодня принял решение о снятии ограничений в сфере общественного питания и работе торговых центров», - рассказал он.
Также Иван Белозерцев добавил, в что в области откроются бассейны и другие объекты физической культуры и спорта. Также он подчеркнул, что каждый предприниматель обязан соблюдать при работе требования Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.