В Пензе иномарка протаранила забор парковки и зацепила несколько машин

По словам автора поста, авария произошла в ночь с 10 на 11 июля. Водитель белого Chevrolet, выезжая из двора задела два, свернула через кусты в соседний двор. Там она вскользь зацепила третью машину и влетела в огражденную парковку, стукнув еще одно авто.

В комментариях к посту высказался один из местных жителей.

«Раздолбала нашу парковку всю, и не одну машину, а две внизу задела. Еще алкотестер показал ноль, увезли на медэкспертизу. «Мазде» вообще нарядно досталось, всю заднюю часть разбила и вытолкнула «мордой» в забор, повредив еще и перед», - рассказал он.

Официальной информации о случившемся нет.

Пензенцев просят быть аккуратными при совершении маневров на дороге и ни к коем случае не садиться за руль, выпив спиртное.